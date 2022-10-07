Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції після неформального саміту глав держав ЄС у Празі.

"Ще два мільярди макрофінансової допомоги буде надано найближчими днями", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз надав нашій країні 19 млрд євро допомоги. При цьому названа сума не включає військову допомогу.

3 липня Bloomberg повідомив, що ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після закінчення війни.

30 вересня уряд Норвегії вирішив надати додаткові 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку Україні й закупити для українських сил зимовий одяг та спорядження на суму до 250 млн крон.

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