Норвегія виділить Україні 3 млрд крон військової підтримки
Уряд Норвегії вирішив надати додаткові 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку Україні й закупити для українських сил зимовий одяг та спорядження на суму до 250 млн крон
Про це повідомляє NRK з посиланням на міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама.
"Вторгнення в Україну спричинило найбільшу кризу в Європі з часів Другої світової війни. Потреба у військовій підтримці України є великою та критичною у часі, і вона дає можливість країні захиститися від військових нападів Росії, що суперечать міжнародному праву", - наголоси він.
Відомо, що під час візиту до Києва в липні прем’єр Норвегії заявив, що країна збільшить свою підтримку Україні до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 і 2023 роках. Три з десяти мільярдів підуть на військову підтримку в 2022 році.
Крім того, уряд Норвегії також пропонує закупити зимовий одяг та спорядження для українських сил на суму до 250 мільйонів норвезьких крон.
"Зимове спорядження є необхідним для того, щоб українські бійці могли діяти та захищатися восени та взимку, але багато цього матеріалу було втрачено в перші місяці війни. Країни, які підтримують Україну, сприяють скоординованим зусиллям для придбання теплоізоляційного одягу та інших матеріалів, таких як намети та примуси", - додав Грам.
- 22 вересня Норвегія скасувала спрощений візовий режим для росіян. Візовий збір для росіян збільшується з €35 до €80. Країна не є частиною Європейського Союзу, проте входить до Шенгенської угоди. Тепер час розгляду віз збільшиться з 10 до 15 днів, а в окремих випадках - до 45.
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