Норвегія скасувала спрощений візовий режим для росіян
Від 22 вересня у Норвегії призупинено спрощений візовий режим для росіян
Про це повідомляє Директорат імміграції Норвегії.
Норвегія приєдналась до рішення ЄС про призупинення спрощеного візового режиму з РФ, що почало діяти з 12 вересня. Країна не є частиною Європейського Союзу, проте входить до Шенгенської угоди.
Відсьогодні візовий збір для росіян збільшується з €35 до €80. Час розгляду віз збільшиться з 10 до 15 днів, а в окремих випадках - до 45.
Угода про спрощений візовий режим між Росією та Норвегією була підписана у 2007 році. Загальна протяжність норвезько-російського кордону становить 198 км, а жителі Кольського півострова масово їздили до Норвегії в магазини, тож росіяни дуже активно скористалися можливістю отримати візи строком до 5 років.
- Решта країн, що входять до Шенгенської угоди - Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща - вже заборонили в'їзд для громадян Росії.
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