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Набула чинності заборона в'їзду росіян у Польщу та країни Балтії

19 вересня, 2022 понедiлок
12:27
Світ шенгенська віза шенген

Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають з понеділка в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі з шенгенськими, виданими третіми державами

Про це повідомила очільниця уряду Естонії Кая Каллас, інформує ERR.

"Разом з Латвією, Литвою і Польщею ми вирішили спільно обмежити можливості туризму для громадян Росії, щоб захистити громадський порядок і безпеку. Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію до ЄС, не тягнуть за собою ризику для безпеки", - йдеться у заяві прем'єр-міністра.

Прем'єрка зазначила, що поїздки до Європейського союзу - це "привілей, який не належить до прав людини". "Регіональна угода досягнута, тепер ми продовжимо працювати над тим, щоб заборона на туризм для громадян Росії почала діяти у всьому Європейському союзі", - йдеться у заяві.

Обмеження не поширюється на усіх громадян РФ. Росіяни можуть перетинати кордон, щоб відвідати членів сім'ї або людей, які живуть у Шенгенській зоні, з якими вони виховують спільних неповнолітніх дітей. Виняток діятиме для дипломатів, громадян Росії, яким видано короткострокову візу та зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Як виняток, у країну також пускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів.

До понеділка громадяни Росії могли відвідувати Європу сушею лише через країни Балтії та Фінляндію, а з понеділка зможуть лише через Фінляндію, яка відмовилася підтримувати у цьому рішенні країни Балтії та Польщу, а буде діяти так, як ухвалить ЄС. Проте президент Фінляндії пропонує скасувати спрощений візовий режим для росіян, які купують нерухомість у країні.

"Зрозуміло, це викличе підвищення навантаження на владу Фінляндії. Ми хотіли б, щоб Фінляндія приєдналася до нас, але зараз цього не зроблено. Це рішення необхідно, щоб захистити громадський порядок", - додала Каллас.

  • 8 вересня Польща, Литва, Латвія та Естонія вирішили, що обмежать в'їзд для російських туристів з 19 вересня.
  • На зустрічі у Празі 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією.
  • У кінці серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС

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Росія
Польща
Латвія
Естонія
Литва
Шенгенська зона
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