Про це повідомляє видання Yle.

Нііністьо заявив, що умови для отримання громадянами РФ туристичних віз уже стали жорсткішими, тож тепер настав час скасувати спрощений режим і для тих, хто купує нерухомість у країні.

"Факт наявності у людини дачі, квартири чи іншої нерухомості у Фінляндії ми розглядали як пом'якшувальні умови для отримання візи. Варто заявити, що це більше не буде сприятливим фактором для власників нерухомості з дня ухвалення відповідного рішення", - сказав він.

На думку президента, це може знизити інтерес росіян до придбання нерухомості у Фінляндії.

На запитання, чи варто Фінляндії повністю закрити кордони для росіян, як це зробили країни Балтії та Польща, Нііністьо нагадав, що громадяни РФ досі отримують візи в інших країнах ЄС. На його думку, Європа має прийняти спільне рішення щодо видачі віз для росіян.

13 серпня Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, не зважаючи на рішення ЄС.

13 вересня стало відомо, що 9 країн ЄС - Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди - припинили оформлювати туристичні візи громадянам Росії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot