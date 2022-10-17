ЄС виділить Україні шостий транш військової допомоги

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі найважливіші рішення будуть пов'язані з виділенням Україні чергового траншу європейської військової допомоги та розгортанням тренувальної місії для ЗСУ.

"Першим питанням порядку денного буде Україна. Ми бачили погані новини – цього ранку Росія атакувала дронами Київ, центр міста. Ми обговоримо ситуацію в Україні та здійснимо певні заходи… Найбільш важливі рішення будуть пов’язані із новим, шостим, траншем військової допомоги для України з Європейського фонду миру та із застосуванням тренувальної місії", - заявив Боррель.

У кількох країнах ЄС розгорнуть тренувальну місію для ЗСУ, більшість солдатів навчатиметься в Польщі. Головна мета місії — підготувати українців до боротьби з росіянами на фронті.

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