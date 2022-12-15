ЄС виділив 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України

Про це йдеться на порталі представництва ЄС в Україні.

"ЄС досяг угоди з НЕФКО (Північним Зеленим Банком), що належить п’яти країнам Північної Європи, про виділення коштів у розмірі 50 мільйонів євро для критичної муніципальної інфраструктури в рамках програми НЕФКО щодо зеленого (екологічно спрямованого) відновлення в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти будуть використані на ремонт та реконструкцію зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури у звільнених містах Київської області. Гранти виділені на відновлення інфраструктури в Ірпені, Бучі, Великій Димерці, Гостомелі, Димері, Славутичі, Немішаєвому, Калинівці, Дмитрівці, Іванкові, Бородянці, Пісківці та Борщагівській громаді.

"З метою підвищення стійкості критичної інфраструктури та громад, кошти будуть використані для забезпечення надання основних комунальних послуг з опалення, водо- та електропостачання, відведення стічних вод та управління відходами", - розповіли в представництві ЄС.

Відомо, що кошти направлені Україні відповідно до програми НЕФКО "Зелене відновлення для України", запущеної у липні цього року.

"ЄС продовжує надавати екстрену підтримку Україні у відповідь на удари Росії по критичній цивільній інфраструктурі, що є воєнним злочином. Ми з нетерпінням чекаємо можливості скористатися багатим досвідом НЕФКО з реалізації муніципальних проєктів. Врахування зеленого відновлення з самого початку сприятиме загальній відбудові України, а також її європейській інтеграції", - сказав Посол Матті Маасікас, голова представництва Європейського Союзу в Україні.

14 грудня голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у Київській області відновлено уже понад 4,5 тис. об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії.

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