На Київщині відновили вже понад 4,5 тис. об'єктів, які пошкодила Росія

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Відбудова країни потребує колосальних зусиль. Наполегливо працюючи кожного дня, в області вже відновили понад 4 500 об’єктів. Це житлові будинки і багатоповерхівки, заклади освіти та охорони здоров’я. Наслідки руйнувань вражають, але не менше вражають результати відбудови. Крок за кроком відновлюємо Київщину після рашистської навали. Тримаймо цивільний фронт!", - пише Кулеба.

У Київській ОВА також опублікували ролик, де опублікували кадри "до" і "після" деяких об'єктів в Ірпені, Бучі та Бородянці. На локаціях проводили різні види робіт: від заміни пошкоджених вікон до капітального відновлення фасаду та покрівлі.

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