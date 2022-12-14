На Київщині відновили вже понад 4,5 тис. об'єктів, які пошкодила Росія
У Київській області відновлено уже понад 4,5 тис. об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Відбудова країни потребує колосальних зусиль. Наполегливо працюючи кожного дня, в області вже відновили понад 4 500 об’єктів. Це житлові будинки і багатоповерхівки, заклади освіти та охорони здоров’я. Наслідки руйнувань вражають, але не менше вражають результати відбудови. Крок за кроком відновлюємо Київщину після рашистської навали. Тримаймо цивільний фронт!", - пише Кулеба.
У Київській ОВА також опублікували ролик, де опублікували кадри "до" і "після" деяких об'єктів в Ірпені, Бучі та Бородянці. На локаціях проводили різні види робіт: від заміни пошкоджених вікон до капітального відновлення фасаду та покрівлі.
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