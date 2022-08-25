ЄС як геополітичний гравець виявився більш потужним, ніж НАТО, - військовий експерт Самусь

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Михайло Самусь.

"Для мене було сюрпризом, що ЄС як геополітичний гравець виявився більш зубатим і потужним, ніж НАТО. ЄС, всупереч тому, що було багато сумнівів і суперечок стосовно надання статусу кандидата Україні, надав його", - зазначив він.

На думку Самуся, це сильний хід, який характеризує зростання самоусвідомлення ЄС як геополітичного гравця, що на себе бере відповідальність глобально.

"НАТО продовжує сидіти у своїй шкарлупі, говорячи, що ПДЧ буде після української перемоги. Що заважає НАТО зараз надати Україні та Грузії План дій щодо членства? Це не передбачає взяття якоїсь відповідальності. Єдине, що може бути - кілька заяв Путіна чи Шойгу, що вони дуже занепокоєні. Саме надання ПДЧ України та Грузії свідчило б про геополітичну силу та ініціативи та лідерства з боку Альянсу", - підсумував експерт.