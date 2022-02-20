Ескалація на Донбасі: 19 лютого російські окупанти здійснили 135 обстрілів, з початку доби - вісім порушень, двоє українських військових загинули, п'ятеро - поранені
За минулу добу, 19 лютого, російські окупаційні війська 136 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а 20 лютого здійснили 8 обстрілів
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російські окупаційні війська обстріляли:
Сім разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Двічі Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
Три рази Миронівський - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
П’ять разів Новогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Чотири рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Чотири рази Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
П’ять разів Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
П’ять разів Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету, станкового протитанкового гранатомету.
Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
Дев’ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
П’ять разів Кримське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чотири рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Двічі Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.
П’ять разів Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів Станицю Луганську - з танку, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Три рази Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм .
Сизе - з мінометів калібру 120 мм.
Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.
Сім разів Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Шуми - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
П’ять разів Зайцеве - артилерії калібру 152 мм та 122мм, мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.
Новоселівку Другу - з мінометів калібру 120 мм.
Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
Новоолександрівку - з мінометів калібру 120 мм.
Чермалик - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Піски – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Двічі обстріляли Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.
Старогнатівку - з мінометів калібру 82 мм.
Луганське – з мінометів калібру 120 мм.
Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
Піски - з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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