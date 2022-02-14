Ескалація навколо українських кордонів є безпрецедентним викликом для світу, тому безпека України - це й безпека Європи, - Зеленський

Про це президент сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Сьогодні у продовження нашої розмови з паном канцлером у Брюсселі, питання безпекових викликів і мирного процесу було головною темою наших перемовин. Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава. Ми говорили про ключові підходи до цього важливого процесу. Про необхідність закладання в цю архітектуру конкретних юридичних гарантій, здатних захистити державу Україну", - сказав Зеленський.



Президент зазначив, що Україна та Німеччина мають спільне бачення у тому, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний виклик для Європи та світу. За словами Зеленського, у такому випадку допомога Україні, зміцнення стійкості й обороноздатності, є виграшними для усіх.

"Я вкотре повторив, що Україна - надійний союзник і справжній форпост демократії в регіоні. Без України створення дієвої архітектури безпеки в Європі є неможливим. Тому сьогодні, у час безпрецедентних викликів, надзвичайно важлива посилена підтримка України з боку наших партнерів, підтримка безпекова, економічна, енергетична. Саме про це ми сьогодні з паном Шольцом і говорили", - зауважив голова держави.



Шольц під час зустрічі наголосив, що Німеччина повністю підтримує територіальну цілісність України, суверенітет, готова підтримувати та працювати у рамках Кримської платформи для припинення тимчасової окупації українських територій.



"Ми обговорили запровадження комплексного пакета санкцій проти ймовірної агресії. Моя позиція чітка - найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних сигналів", - сказав Зеленський.



Також сторони розмовляли про постачання військової техніки, торгівлю та німецькі інвестиції в Україну.





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