"Если вы нас слышите и понимаете": Зеленський закликав росіян виходити на вулиці з протестами проти війни

Про це Зеленський сказав під час звернення, передає Еспресо.TV.



При цьому частини промови Зеленський виголосив російською мовою.



"Ми бачимо, що багато росіян шоковані тим, що відбувається. Дехто з росіян уже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво РФ це наврядчи побачить. Тому прохання: если вы нас слышите, если вы нас понимаете, что наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны", - сказав Зеленський.



Президент України наголосив, що протестів лише у соцмережах замало.



"Ми - українці, ми знаходимося на своїй землі. Ви - росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну. Війну в нашій державі. Я дуже хотів би, щоби ви висловлювалися на Червоній площі або десь ще на вулицях вашої столиці в Москві, Петербурзі та в інших містах Росії. Не тільки в Інстаграмі. Це дуже важливо", - сказав Зеленський.



Крім того, президент попередив росіян, що війна з Україною призведе до повної ізоляції РФ і втратить свої здобутки за понад 20 років.



"Що ми бачимо на цю годину: Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої "ДНР". Це повна ізоляція. Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакету санкцій - найбільш потужні у світовій історії. Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок потенціального знищення їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року може бути зараз просто спалене в прямому ефірі на очах усього світу. Ми наголошуємо, що не Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутися на шлях до миру", - підсумував Зеленський.



Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив про розрив дипломатичних відносин із Росією.