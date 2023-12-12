Еспресо увійшов до робочої групи зі створення органу співрегулювання онлайн-медіа
12 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення сформувала робочу групу, яка створюватиме орган співрегулювання у сфері онлайн-медіа. Від Еспресо в групі працюватиме Микола Типусяк
Про це йдеться на сайті медіарегулятора.
Група, створена у відповідності до "Закону про медіа", складається з 12 осіб. Загалом до складу групи було подано 15 кандидатів.
Робоча група працюватиме над створенням статуту та установчих документів органу спільного регулювання у сфері онлайн-медіа.
"Присутність у робочій групі важлива для Еспресо, ми - відповідальне медіа, яке дотримується професійних стандартів, тож ми зацікавлені, щоб ринок працював за правилами та формував спільну позицію з важливих для онлайн-медіа питань", - коментує директор з маркетингу Еспресо Микола Типусяк.
Персональний склад групи наступний:
Леонід Бігунов-Новіков – висунений ТОВ “Національні інформаційні системи” (podrobnosti.ua);
Руслан Казновський – сайт “GamingPost.net”;
Вікторія Мурована – АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”;
Катерина М’яснікова – ТОВ “Телерадіокомпанія “А.С.С.”;
Галина Петренко – ТОВ “Детектор медіа”;
Оксана Романюк – ГО “Інститут масової інформації”;
Катерина Рошук – “Букви” (bukvy.org);
Марина Сингаївська – Українське національне інформаційне агентство Укрінформ;
Тетяна Снопко – онлайн-медіа “Главком” (ТОВ “Українські медійні системи”);
Микола Типусяк – “Еспресо” (ТОВ “Голдберрі”);
Андрій Філіппський – онлайн-видання “Репортер” (ТОВ “Редакція газети “Репортер”);
Сергій Яригін – ГО “Об’єднання Толока” (“Студія Толока”).
У створенні органів співрегулювання можуть брати участь лише зареєстровані медіа.
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