Еспресо увійшов до робочої групи зі створення органу співрегулювання онлайн-медіа

Про це йдеться на сайті медіарегулятора.

Група, створена у відповідності до "Закону про медіа", складається з 12 осіб. Загалом до складу групи було подано 15 кандидатів.

Робоча група працюватиме над створенням статуту та установчих документів органу спільного регулювання у сфері онлайн-медіа.

"Присутність у робочій групі важлива для Еспресо, ми - відповідальне медіа, яке дотримується професійних стандартів, тож ми зацікавлені, щоб ринок працював за правилами та формував спільну позицію з важливих для онлайн-медіа питань", - коментує директор з маркетингу Еспресо Микола Типусяк.

Персональний склад групи наступний:

Леонід Бігунов-Новіков – висунений ТОВ “Національні інформаційні системи” (podrobnosti.ua);

Руслан Казновський – сайт “GamingPost.net”;

Вікторія Мурована – АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”;

Катерина М’яснікова – ТОВ “Телерадіокомпанія “А.С.С.”;

Галина Петренко – ТОВ “Детектор медіа”;

Оксана Романюк – ГО “Інститут масової інформації”;

Катерина Рошук – “Букви” (bukvy.org);

Марина Сингаївська – Українське національне інформаційне агентство Укрінформ;

Тетяна Снопко – онлайн-медіа “Главком” (ТОВ “Українські медійні системи”);

Микола Типусяк – “Еспресо” (ТОВ “Голдберрі”);

Андрій Філіппський – онлайн-видання “Репортер” (ТОВ “Редакція газети “Репортер”);

Сергій Яригін – ГО “Об’єднання Толока” (“Студія Толока”).

У створенні органів співрегулювання можуть брати участь лише зареєстровані медіа.