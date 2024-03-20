Супутникові трансляції Еспресо атакують: в чому причина

Зовнішнє втручання проявляється в глушінні сигналу з супутника короткочасною постановкою перешкод на вході ретранслятора, що на супутнику "Астра 4", який видимий в усій Європі, в тому числі й з території ворога. Такі короткочасні періоди можуть тривати до 3 годин.

За цей час злочинці створюють перепони усім українським телеканалам. У березні оператор супутникового мовлення СЕС "Астра" розповсюдив лист на адресу телеорганізацій про виявлені у березні факти спричинення умисних завад супутникових трансляцій – глушіння сигналу іншим потужним джерелом.

Провідний світовий холдинг SES із понад 70 супутниками здійснює заходи з геолокації та документування джерел завад і готує заходи з протидії.

Джерелом завад можуть бути стаціонарні або пересувні станції супутникового зв’язку, що дислокуються на території ворога. Моніторинговим службам європейських операторів супутникового зв’язку відома ця локація, і вона у Підмосков’ї.

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Телеканал Еспресо звертає увагу, що провайдери аудіовізуальних сервісів у випадку виникнення перешкод отримання сигналу Еспресо через супутник можуть отримати його через оператора Космонова Бродкаст, який доставляє канал Еспресо у кабелі і не зазнає сторонніх втручань.

"Через Космонову ми забезпечимо доставку провайдерам нашого контенту до ваших абонентів. Ми просимо тих, хто через індивідуальні супутникові приймачі дивиться нас, залишатися надалі з телеканалом. Наші параметри незмінні: Сигнал Еспресо на орбітальній позиції 4,8 градуса східної довготи на частоті 12284 МГц у вертикальній поляризації", - зазначає Олександр Півнюк, керівник напряму розвитку мережі телеканалу Еспресо.