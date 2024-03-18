Український супутниковий телеефір у березні 2024 року знову лихоманить. Днями все частіше відбувається постановка радіозавад на вхід сигналу супутникового ретранслятора "Астра". На початку березня така завада ставилася одним передавачем почергово на ті транспондери, де транслюються українські телеканали супутникового мовлення. Характер завад – трансляція пакетів російських каналів. Спостерігалося пробивання сигналу російських телеканалів. Після 8 березня вже двома передавачами зловмисники порушують доступ українців до правдивої інформації через цей супутник. "Зловмисники" сказано м’яко, бо це ворог. Оператор супутникового зв’язку СЕС "Астра" "не зміг піднесенням потужності заглушити створену заваду, бо застосування високого рівня вхідного сигналу може спричинити нелінійні спотворення у всьому стволі”.

Джерелом завад можуть бути стаціонарні або пересувні станції супутникового зв’язку, що дислокуються на території ворога. Моніторинговим службам європейських операторів супутникового зв’язку відома ця локація, і вона у Підмосков’ї.

Такі завади відбувалися і раніше, особливо інтенсивні - на початку 2023 року на вході супутника “Амос” 5 градусів західної довготи з тієї ж місцевості, що призвело до відтоку українських телеканалів із цього супутника. Спостерігається методична робота ворожих сил на знищення супутникового телебачення України постановкою завад з метою нестабільності роботи в усьому супутниковому ефірі. Раніше відбувалися епізодичні аналогічні дії проти супутника HotBird13 системи Eutelsat. Історично з 1999 року склалося так, що 3 вищезазначені супутники були основними джерелами для прийому ТБ громадянами України: у нас поширені супутникові антени з трьома конвекторами.

Ми можемо обурюватися, виплескувати свій гнів на злочинців, але давайте діяти холоднокровно і зважено.

Перед нами ворог, і він буде нас відрізати від тепла, електрики, інформації та зв’язку, методично нищити - в цьому ілюзій немає.

Але інформаційний голод породжує жах.

Варто звернути увагу РНБО на необхідність повернення інформаційних каналів у загальнонаціональний ефір Т2, розширення інформаційного мовлення не шляхом клонування марафонів, а справжньою підтримкою інформаційного розмаїття, адже зараз як ніколи ми всі об’єднані єдиним прагненням Перемоги.

Зрозуміло, що ворог використовує свої засоби проти європейських операторів супутникового мовлення і йому відомо про злочинність своїх дій. І якою б не була риторика російської пропаганди проти Європи, оголошувати війну всьому світові вони не готові. Реально ці дії можна вже кваліфікувати як військову диверсійну операцію на європейських лініях електронних комунікацій. Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) та інші відповідні міжнародні інституції мали б це оцінити правильно та нищівними санкціями обмежити спроможності усієї російської галузі зв’язку та медіа. Очікуємо рішучих кроків насамперед від наших регуляторів медіа та електронних комунікацій.

Очікуємо, що пункти дислокації ворожих джерел радіозавад і самі ці джерела включать до переліку законних військових цілей, що будуть знищені відповідно до законів війни. Координати відомі.

А чи має Україна моральне право робити симетричні дії? Цим питанням не варто перейматися. Відповідь: ТАК. Із першого тижня широкомасштабної війни, відколи ворожа ракета поцілила у телевізійний передавальний центр у Києві, а через 2 роки продовжуються обстріли теле- та радіопередавальних центрів на Сумщині та Харківщині, коли нищать наш супутниковий ефір – ми маємо право та повинні захищати себе. Усіма засобами.

Від Кабінету Міністрів України маємо Розпорядження № 193-р від 5 березня 2024 р. “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (для Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення) 152 002 668 гривень для створення та експлуатації системи спеціального телерадіомовлення”. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила, що кошти підуть на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях: “Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській. Реалізація проєкту дасть можливість витіснити “русскій мір” з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України – зросте”.

Очікуємо, що ці кошти будуть у 2024 році працювати дієво, зі сторони Міністерства культури та інформаційної політики та Держспецзв’язку буде контроль ефективності впровадженої системи.

Виклики сьогодення вимагають блокування ворожого супутникового ефіру.

Врешті, повне глушіння теле- і радіосигналу російських медіа навіть у прифронтових та прикордонних районах технічно неможливе. Проте Україна повинна докладати максимальних зусиль, щоб розширювати трансляцію своїх каналів на тимчасово окуповані території та територію РФ і далекосяжними засобами середньо- та довгохвильового мовлення. Варто і тут вибудовувати наш наступ на цій ділянці інформаційної війни.

Про автора: Олександр Півнюк, керівник напрямку розвитку мережі телеканалу Еспресо