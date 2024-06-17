Телеканал Еспресо запускає нову щотижневу програму в прайм-таймі

Протягом першої години програми - огляд ключових подій тижня, що минув. Ведучі - Христина Яцків і Андрій Смолій - обговорюватимуть найважливіші теми та події з гостями студії - експертами, політиками, громадськими діячами.

У другій частині - поглиблена аналітика обраних тем, прогнози та очікування від поточного тижня, огляд соцмереж, інтерактивна взаємодія із глядачами, застосування мультимедійних елементів.

“Ми розширюємо лінійку наших аналітичних програм: глядач хоче знати більше, ще глибше розуміти процеси, які відбуваються в Україні та світі. В “Новому Тижні з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм" ми аналізуємо вплив подій минулого тижня на розвиток ситуації в майбутньому: для чітких прогнозів необхідне розуміння причин, наслідків, значення того, що вже відбулось. По суті, це такий “путівник” в інформаційному потоці за тиждень”, - коментує генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва.

“Ми не просто говоримо про те, що сталося - ми пояснюємо, як це вплине на наше з вами життя і чого очікувати далі. Важлива особливість програми - інтерактив з аудиторією. Глядачі отримають можливість поставити власні запитання та долучитися до обговорення”, - зазначає Катерина Єрмолович, директорка телеканалу “Еспресо”.

“Новий Тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм" - щопонеділка, о 20:00 в ефірі “Еспресо”.