Телеканал Еспресо запускає нову щотижневу програму в прайм-таймі
В понеділок, 17 червня, в ефірі “Еспресо” стартує інформаційно-аналітичний проєкт "Новий Тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм". Програма виходитиме з київської студії, раз на тиждень, з 20.00 до 22.00
Протягом першої години програми - огляд ключових подій тижня, що минув. Ведучі - Христина Яцків і Андрій Смолій - обговорюватимуть найважливіші теми та події з гостями студії - експертами, політиками, громадськими діячами.
У другій частині - поглиблена аналітика обраних тем, прогнози та очікування від поточного тижня, огляд соцмереж, інтерактивна взаємодія із глядачами, застосування мультимедійних елементів.
“Ми розширюємо лінійку наших аналітичних програм: глядач хоче знати більше, ще глибше розуміти процеси, які відбуваються в Україні та світі. В “Новому Тижні з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм" ми аналізуємо вплив подій минулого тижня на розвиток ситуації в майбутньому: для чітких прогнозів необхідне розуміння причин, наслідків, значення того, що вже відбулось. По суті, це такий “путівник” в інформаційному потоці за тиждень”, - коментує генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва.
“Ми не просто говоримо про те, що сталося - ми пояснюємо, як це вплине на наше з вами життя і чого очікувати далі. Важлива особливість програми - інтерактив з аудиторією. Глядачі отримають можливість поставити власні запитання та долучитися до обговорення”, - зазначає Катерина Єрмолович, директорка телеканалу “Еспресо”.
“Новий Тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм" - щопонеділка, о 20:00 в ефірі “Еспресо”.
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