Про це йдеться на порталі МЗС Естонії.

"З огляду на те, що співробітники російського посольства не займаються просуванням відносин між Естонією та Росією в умовах загарбницької війни, ми бачимо, що нинішній розмір російського представництва є невиправданим", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Зазначається, що рішення скоротити штат посольства РФ в Естонії було прийняте для паритету в штаті посольств. В результаті цього рішення чисельність персоналу російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу, який обслуговує.

На підставі ноти МЗС, яка посилається на статтю 11 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, МЗС хоче перейти до паритету чисельності представництв з 1 лютого 2023 року.

"З початку війни Естонія звела двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму. Навесні ми закрили консульські представництва Росії в Нарві та Тарту та вислали трьох співробітників російського посольства з дипломатичним статусом, які активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, що виправдовувала військову діяльність Росії", - додав міністр.

23 листопада Естонія в межах санкцій ЄС проти Росії за війну заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро, більшість пов’язані із двома олігархами.

5 січня міністерства закордонних справ і юстиції Естонії повернулись до питання про використання заморожених російських активів для допомоги Україні і готують рішення впродовж місяця.Очікується, що протягом місяця уряд Естонії отримає конкретний список пропозицій, і на їхній основі ухвалюватимуть подальші рішення.

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