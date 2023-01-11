Естонія наказала Росії майже вдвічі скоротити персонал посольства у Таллінні
Естонія повідомила амбасадора Російської Федерації, що держава-агресорка має скоротити чисельність власного персоналу посольства у Таллінні до 1 лютого
Про це йдеться на порталі МЗС Естонії.
"З огляду на те, що співробітники російського посольства не займаються просуванням відносин між Естонією та Росією в умовах загарбницької війни, ми бачимо, що нинішній розмір російського представництва є невиправданим", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
Зазначається, що рішення скоротити штат посольства РФ в Естонії було прийняте для паритету в штаті посольств. В результаті цього рішення чисельність персоналу російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу, який обслуговує.
На підставі ноти МЗС, яка посилається на статтю 11 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, МЗС хоче перейти до паритету чисельності представництв з 1 лютого 2023 року.
"З початку війни Естонія звела двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму. Навесні ми закрили консульські представництва Росії в Нарві та Тарту та вислали трьох співробітників російського посольства з дипломатичним статусом, які активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, що виправдовувала військову діяльність Росії", - додав міністр.
- 23 листопада Естонія в межах санкцій ЄС проти Росії за війну заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро, більшість пов’язані із двома олігархами.
- 5 січня міністерства закордонних справ і юстиції Естонії повернулись до питання про використання заморожених російських активів для допомоги Україні і готують рішення впродовж місяця.Очікується, що протягом місяця уряд Естонії отримає конкретний список пропозицій, і на їхній основі ухвалюватимуть подальші рішення.
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