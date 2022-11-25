Естонія підготувала "подарунок" Пригожину, який надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підготував відповідь для глави ПВК "Вагнера" Пригожина, який надіслав закривавлену кувалду. Він надішле кайданки до штаб-квартири Міжнародного кримінального суду в Гаазі
Про це Рейнсалу розповів у власному твіттері.
"Терористи висміюють жертв в Україні. Цього тижня Пригожин надіслав кувалду до Європарламенту після того, як Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Я надішлю ці кайданки до штаб-квартири Міжнародного кримінального суду в Гаазі, де вони будуть чекати на Пригожина та його поплічників за злочини, скоєні в Україні", - сказав він.
Раніше у мережі поширили відео начебто страти завербованого ув’язненого, який воював у складі незаконного збройного формування ПВК "Вагнера". У вересні цей чоловік вирішив здатися в український полон. Після цього він дав інтерв'ю українському журналісту, де критикував режим російського диктатора і заявляв про бажання воювати на боці України. Він був засуджений на 24 роки позбавлення волі за вбивство людини, а пізніше отримав ще чотири роки за невдалу втечу. 11 листопада його викрали. За словами "вагнерівця", він втратив свідомість і отямився в підвалі. Після цього чоловіка нібито жорстоко страчують, розбиваючи голову кувалдою.
- ПАРЄ визнала російський режим терористичним.
- 23 листопада Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.
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