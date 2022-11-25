Про це Рейнсалу розповів у власному твіттері.

"Терористи висміюють жертв в Україні. Цього тижня Пригожин надіслав кувалду до Європарламенту після того, як Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Я надішлю ці кайданки до штаб-квартири Міжнародного кримінального суду в Гаазі, де вони будуть чекати на Пригожина та його поплічників за злочини, скоєні в Україні", - сказав він.

Раніше у мережі поширили відео начебто страти завербованого ув’язненого, який воював у складі незаконного збройного формування ПВК "Вагнера". У вересні цей чоловік вирішив здатися в український полон. Після цього він дав інтерв'ю українському журналісту, де критикував режим російського диктатора і заявляв про бажання воювати на боці України. Він був засуджений на 24 роки позбавлення волі за вбивство людини, а пізніше отримав ще чотири роки за невдалу втечу. 11 листопада його викрали. За словами "вагнерівця", він втратив свідомість і отямився в підвалі. Після цього чоловіка нібито жорстоко страчують, розбиваючи голову кувалдою.

ПАРЄ визнала російський режим терористичним.

23 листопада Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

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