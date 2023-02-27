Евакуаційні автобуси окупантів раз на тиждень виїжджають напівпорожніми з міст лівобережної Херсонщини, - політолог Молчанов
Володимир Молчанов, політолог з Херсона, зауважив, що з Голої Пристані, Скадовська, Нової Каховки та Каховки триває російська евакуація, але млявими темпами
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні, 27 лютого, гауляйтер Сальдо категорично спростував інформацію від Генштабу ЗСУ та ОК "Південь" щодо підготовки евакуації окупаційної влади Олешок та Скадовська до Криму. Хоча російська евакуація триває, але доволі млявими темпами; десь раз на тиждень виїжджає по одному автобусу з Голої Пристані, Скадовська, Нової Каховки та Каховки. Автобуси відходять напівпорожніми. Тобто їм вдається заохотити до цієї, так званої, евакуації лише тих людей, у яких пошкоджено житло у ході контрбатарейної боротьби та обстрілів росіянами лівобережних населених пунктів. Решта з тих, хто залишився, тримаються", - розказав політолог.
Володимир Молчанов зазначив, що зараз вже мало у цих містах залишилося колаборантів, їхні адміністрації сидять у південніших населених пунктах і тільки приїжджають до тих міст, якими вони начебто керують.
"Однак, залишилися колаборанти більш простого звання, але теж невелика кількість. Здається, були ознаки того, що саме їх вивозили, але це не була якась спеціальна акція; було кілька "Уралів", на яких цих колаборантів з речами повивозили. А щодо евакуації автобусами, яку здійснюють росіяни для пересічних українців, то вона не дозволяє вивезти майно, навіть ручну поклажу", - прокоментував Молчанов.
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