Росія за добу 97 разів гатила по Херсонщині, є загиблий
26 лютого російська армія обстріляла 97 разів населені пункти Херсонської області. Унаслідок цього загинула людина
Про це інформує голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Противник здійснив – 97 обстрілів. Постраждали 27 населених пунктів області", – пише очільник ОВА.
Повідомляється, що місто Херсон рашисти обстріляли 21 раз.
Минулої доби російські снаряди влучили у житлові квартали, а саме приватні та багатоквартирні будинки.
Унаслідок влучань один мирний житель загинув, двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
26 лютого з деокупованої території Херсонщини евакуювали 39 людей.
- За добу 25 лютого російська армія 78 разів атакувала Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА: двоє людей загинули, семеро дістали поранення.
- У ніч з 26 на 27 лютого робота Сил оборони була досить результативною. Знищено два склади з боєприпасами у районі Нової Каховки та Солонців, знайдено позиції ворога та знищено 35 військовослужбовців РФ, - зазначила Гуменюк.
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