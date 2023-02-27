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За ніч Сили оборони знищили два склади з БК та 35 окупантів, - Гуменюк

27 лютого, 2023 понедiлок
09:28
війна з Росією Наталія Гуменюк

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Сили оборони України зривають плани ворога

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У ніч з 26 на 27 лютого робота Сил оборони була досить результативною. Знищено два склади з боєприпасами у районі Нової Каховки та Солонців, знайдено позиції ворога та знищено 35 військовослужбовців РФ", - зазначила Гуменюк. 

За її словами, бойова робота ЗСУ спрямована на те, щоб ворог не мав шансів просуватися.

"Знов було виявлено легкомоторний катер, який вороги облаштували під диверсійну розвідувальну групу. Плани ворога було зірвано, а катер підірвано", - додала Гуменюк. 

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