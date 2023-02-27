За минулу добу ЗСУ знищили 560 російських військових, 11 дронів і літак
Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила понад 148,6 тис. окупантів, 3385 танків, 2048 БПЛА та 300 літаків
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 27 лютого 2023 року Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 148 690 (+560) осіб,
- танків ‒ 3385 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6) од,
- артилерійських систем – 2380 (+0) од,
- РСЗВ – 475 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+1) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Остаточні дані уточнюються.
- Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку.
- Уночі сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
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