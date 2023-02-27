Мобілізовані росіяни скаржаться, що їх відправляють "на забій", - CNN
Мобілізовані російські військовослужбовці заявляють, що їх відправляють "на забій" в Україну як витратний матеріал
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що військові з полку №1439, який дислокується в Іркутську, уже вдруге виступають з аналогічним протестом. В останньому відеозверненні група осіб у військовій формі стверджує, що вони отримали "незаконні й злочинні накази" від свого командування – їх відправили "на забій" штурмувати Авдіївський укріпрайон без будь-якої підтримки та підготовки.
"Командування "ДНР" розстрілює з кулеметів та БМП наших мобілізованих за те, що вони відмовляються йти до штурмових підрозділів... На цей час цей батальйон практично повністю знищений", – каже один з військових.
За його словами, підрозділ перебуває у "відчайдушному становищі".
- Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Російська Федерація може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона солдатів.
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