Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 78 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області обстрілювали з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - ствердили в пресслужбі.

Херсон російська армія обстріляла 13 разів, від ворожого вогню постраждали житлові квартали міста: снаряди поцілили в житлові будинки та територію підприємства.

Від російської збройної агресії загинули двоє людей, а семеро осіб дістали поранення.