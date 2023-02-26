Росіяни 78 разів гатили по Херсонщині: двоє людей загинули, семеро поранені
За добу 25 лютого російська армія 78 разів атакувала Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА: двоє людей загинули, семеро дістали поранення
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 78 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області обстрілювали з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - ствердили в пресслужбі.
Херсон російська армія обстріляла 13 разів, від ворожого вогню постраждали житлові квартали міста: снаряди поцілили в житлові будинки та територію підприємства.
Від російської збройної агресії загинули двоє людей, а семеро осіб дістали поранення.
- Уночі РФ 17 разів атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині, під атакою опинилися будинки, коледж, газопровід, підприємство та лінії електропередачі.
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