"Евакуйовано 4 217 громадян": Ірина Верещук про результати гуманітарних коридорів 2 квітня
Ірина Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 2 квітня. Вдалось евакуювати понад 4 тисячі людей
Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук у Telegram.
За її словами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 263 людини. З них 765 людей з Маріуполя, а також 498 мешканців міст: Бердянськ, Мелітополь, Пологи, Оріхів та Василівка.
"Евакуаційний конвой з 10 автобусів із міста Бердянськ з-понад 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті", - сказала міністерка.
Також з міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська, і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя.
У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2 650 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.
Загалом евакуювали 4 217 людей.
- Нагадаємо, армія РФ завдала ракетних ударів по місту Миргороду Полтавської області.
- Російські загарбники обстріляли районну лікарню у тимчасово непідконтрольному місті Балаклія, що на Харківщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе