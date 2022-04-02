English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією "Евакуйовано 4 217 громадян": Ірина Верещук про результати гуманітарних коридорів 2 квітня

"Евакуйовано 4 217 громадян": Ірина Верещук про результати гуманітарних коридорів 2 квітня

2 квітня, 2022 субота
20:30
війна з Росією Ірина Верещук

Ірина Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 2 квітня. Вдалось евакуювати понад 4 тисячі людей

Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук у Telegram.

За її словами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 263 людини. З них 765 людей з Маріуполя, а також 498 мешканців міст: Бердянськ, Мелітополь, Пологи, Оріхів та Василівка.

"Евакуаційний конвой з 10 автобусів із міста Бердянськ з-понад 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті", - сказала міністерка.

Також з міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська, і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя.

У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2 650 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.

Загалом евакуювали 4 217 людей. 
 

 
  • Нагадаємо, армія РФ завдала ракетних ударів по місту Миргороду Полтавської області.
  • Російські загарбники обстріляли районну лікарню у тимчасово непідконтрольному місті Балаклія, що на Харківщині.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
Запоріжжя
Маріуполь
евакуація
Бердянськ
Читайте також:
Олексій Арестович
1 квітня, 2022 п'ятниця
Російські війська не можуть почати наступ та оточення ЗСУ в зоні ООС, - Арестович
винищувач F-15
1 квітня, 2022 п'ятниця
Актор Шон Пен закликав заможних людей купити для України дві ескадрильї винищувачів F-15
Лукашенко
1 квітня, 2022 п'ятниця
Лукашенко боїться бунту армії: білоруські війська ганяють біля кордону з Україною для замилювання очей Путіна, - Бульба
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.36
    Продаж 32.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
2 квітня
20:40
Донбас
Вся Київська область звільнена від російських окупантів, - Маляр
20:27
Арунас Дулькіс
До українських лікарень вирушать 5 груп медиків з Литви
20:26
Ракетний удар
РФ завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на Хмельниччині, - голова ОВА
20:17
Роман Зозуля
Відомий футболіст та волонтер Роман Зозуля придбав для військових 100 комплектів касок та бронежелетів
20:16
Оновлено
російська ракета
Росія завдала ракетних ударів по Миргороду, - ОВА
20:07
У Швейцарії 10 тисяч людей вийшли на акцію проти війни в Україні
19:51
ГУР
Окупантів на Харківщині "пригостили" пиріжками, двоє осіб померли, ще півтисячі росіян отруїлись алкоголем, - розвідка
19:48
Володимир Зеленський
"Окрім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом", - Зеленський в інтерв'ю Fox News
19:48
Ексклюзив
ірпінь
Повертатись у визволені населені пункти Київщині зараз небезпечно, - ДСНС
19:47
зрадник з Чернігівщини
На Чернігівщині поліція затримала росіянина за підозрою у коригуванні вогню окупантів
19:34
Матеуш Моравецький
Польща не піддасться на шантаж Путіна щодо оплати за газ рублями, - Моравецький
19:22
Віталій Кім
Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 36. Останньою знайшли секретарку Кіма
19:14
окупанти
Серед російських військових паніка через радіаційне опромінення в Чорнобильській зоні, - Генштаб ЗСУ
19:10
Фракція "ЄС" у Київраді закликає міську владу продовжити заборону на продаж алкогольних напоїв в умовах воєнного стану, - Марина Порошенко
18:47
Пожежа на нафтобазі Бєлгорода
Ракета, що розірвалася під Бєлгородом, прилетіла з Росії, а не з України, - Conflict Intelligence Team
18:45
газопровод
Литва цілком відмовилась від газу з РФ, - міністр енергетики
18:42
У Празі запрацювала радіостанція, яка допомагає адаптуватись українським біженцям
18:26
Ексклюзив
окупанти
Рашисти з одного боку виводять свою техніку в Росію, з іншого заводять нові сили на територію Сумської області,- Живицький
18:24
мобільний зв'язок
Укртелеком відновив зв'язок усюди, крім Луганщини, а Vodafone біля Ірпіня встановив першу станцію на базі Starlink, - Держспецзв'язку
18:23
залізничний вагон
ДБР націоналізує майже 1,5 тис. залізничних вагонів з РФ та Білорусі
18:00
артобстріл
Рашисти влучили у районну лікарню в окупованій Балаклії, - голова Харівської ОВА Синєгубов
17:54
Дмитро Підручний
Фуркади, ідіть на##й: Чемпіон світу Підручний звернувся до французьких біатлоністів, які стали на захист збірної Росії
17:49
Папа Римський
Папа Римський зустрівся з українськими біженцями перед першою міжнародною поїздкою у 2022 році
17:33
Посівна
Посівна почалась у 21 області. Прогнозовані площі посіву цьогоріч скоротяться на чверть, - Мінагрополітики
17:31
Пошта Польщі
Пошта Польщі безкоштовно пересилатиме до України посилки з позначкою "гуманітарна допомога"
17:29
Ілон Маск побудує в Україні наземну станцію супутникового інтернету Starlink
17:23
підтоплння
На Харківщині росіяни підірвали дамбу на річці Оскол, підтопило частину однойменного села. Вода дійшла до Святогорська на Донеччині
17:09
У Нідерландах круїзний лайнер використовуватимуть як притулок для українських біженців
17:04
G7 Країни Великої сімки
Країни G7 пообіцяли Україні економічну та гуманітарну підтримку
17:03
Гуманітарні коридори евакуація
З Луганщини евакуювали майже 2,7 тис. осіб, – голова ОВА
17:00
папір
У РФ пачку офісного паперу продають за ціною двох акцій "Сбербанку"
16:51
Харчишин показав фото залишків свого будинку під Гостомелем, зруйнованого росіянами
16:46
школа
Міносвіти рекомендує школам самостійно обрати дату завершення навчання
16:43
Одеса
Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба, але ми готові протидіяти, - ОК "Південь"
16:40
ЗСУ
На ведення воєнних дій Україна витрачає $10 млрд на місяць, - Мінфін
16:37
біженці
Острів Джерсі прихистив 14 українських біженців
16:33
яхта New Vogue
В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро
16:27
Михайло Подоляк
Або скажіть: "Воюйте до останнього українця", - Подоляк закликав світ запровадити ембарго на енергоресурси з РФ або закрити порти для танкерів
16:18
Ілля Новіков
Адвокат Ілля Новіков: група наших юристів за дорученням Порошенка фіксує факти злочинів російських окупантів у Бучі для міжнародних судів
16:16
Катерина Павленко
Солістка українського гурту Go_A виконає пісню Леннона перед футбольним матчем "Ювентус" - "Інтер" в Італії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV