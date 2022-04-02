"Евакуйовано 4 217 громадян": Ірина Верещук про результати гуманітарних коридорів 2 квітня

Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук у Telegram.



За її словами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 263 людини. З них 765 людей з Маріуполя, а також 498 мешканців міст: Бердянськ, Мелітополь, Пологи, Оріхів та Василівка.



"Евакуаційний конвой з 10 автобусів із міста Бердянськ з-понад 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті", - сказала міністерка.



Також з міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська, і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя.



У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2 650 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.



Загалом евакуювали 4 217 людей.



Нагадаємо, армія РФ завдала ракетних ударів по місту Миргороду Полтавської області.

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