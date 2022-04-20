"Евакуюйтесь і вмовляйте рідних. Краще мати спокій, ніж чекати снаряд у бомбосховищі": голова Луганської ОВА оголосив список місць збору на евакуаційні автобуси
20 квітня евакуаційні автобуси на Луганщині виїжджатимуть з таких населених пунктів: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасна, Гірське, Нижнє, Рубіжне
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"Евакуюйтесь і вмовляйте рідних – може настати день, коли ми не зможемо доставити ліки і їжу. У "режимі тиші" росіяни вкотре відповіли відмовою. Декілька діб евакуація відбувається при відсутності гуманітарних коридорів та під нестихаючим вогнем російської армії", – написав він.
20 квітня влада планує чергову спробу врятувати людей зі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірського та Попасної.
Місця збору на Луганщині 20 квітня:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-А;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13-А;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
Гайдай наголосив на важливості евакуації: Ситуація стає складнішою кожну годину.
"Ми відправляємо автобус та гуманітарку, до прикладу, в Попасну і не впевнені, чи дістануться вони до місця призначення. Продукти харчування майже ніде купити, як і медикаменти. Евакуюйтесь і вмовляйте рідних – може настати день, коли ми не зможемо доставити ліки і їжу. Убезпечте себе – йдіть до евакуаційного транспорту і їдьте", – сказав він.
Голова ОВА запевняє: евакуйованих зустрінуть – у Дніпрі чи в Ужгороді, Чернівцях чи Кропивницькому та допоможуть з усім.
- Окупанти обстріляли Гірське, а також житлові будинки Новодружеська, перебито газопровід.
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