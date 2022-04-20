Окупанти обстріляли Гірське, а також житлові будинки Новодружеська, перебито газопровід, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Постраждало містечко, розташоване впритул до Лисичанська, - Новодружеськ. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житловим будинкам. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею - встановлюємо", - зазначив він.



У місті перебитий газопровід. Аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати. Також кілька разів за ніч росіяни відкрили вогонь по Гірському.



"Вчора (19 квітня, - ред.) піротехнічними розрахунками ДСНС у Лисичанську перевірено 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами. У семи з них залишків вибухонебезпечних предметів не знайдено. Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках. Тепер там безпечно, якщо можна так сказати", - додав Сергій Гайдай.



За його словами, окупанти наступають, щоб просунутися вглиб Попасної. Після спроб штурму росіянами Рубіжного та Сєвєродонецька до лікарні Новоайдара доставили близько 130 російських військових.



"Упродовж доби на території Луганської та Донецької областей відбито десять атак окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему. Підрозділи ПВО збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету", - заявив очільник Луганської ОВА.

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