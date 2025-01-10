У Німеччині обговорюють можливість збиття підозрілих безпілотників
Уряд Німеччини обговорює можливість надання бундесверу дозволу збивати підозрілі безпілотники над військовими та промисловими об'єктами
Про це інформує Der Spiegel.
У виданні зазначили, що у грудні міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер і міністр оборони Борис Пісторіус домовилися про внесення змін до Закону про авіаційну безпеку. Відповідна поправка до закону має бути схвалена урядом наступного тижня.
Згідно з новими нормами, німецькі збройні сили отримають право використовувати збройну силу проти безпілотників для підтримки правоохоронних органів у небезпечних ситуаціях. Так, військові зможуть використовувати наземні системи протиповітряної оборони або винищувачі для нейтралізації дронів, включаючи застосування керованих ракет.
Зміни до законодавства пов'язані з "регулярними" порушеннями повітряного простору, за якими, за інформацією влади, може стояти Росія.
У обґрунтуванні змін до закону йдеться про те, що в Німеччині відбуваються "регулярні" незаконні польоти безпілотників над об'єктами, які є частиною критичної інфраструктури. Ці польоти "імовірно здійснюються державним суб'єктом з диверсійною і, можливо, терористичною метою". Щоб запобігти такій шкоді, збройні сили Німеччини можуть відкрити вогонь, оскільки це може бути "єдиним засобом захисту".
Наразі Закон про повітряну безпеку дозволяє бундесверу вживати лише обмежені заходи, наприклад, витісняти літаки з повітряного простору або погрожувати застосуванням сили, але не включає права відкривати вогонь.
- 20 грудня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про відправку Україні ще однієї системи протиповітряної оборони IRIS-T.
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