Класична операція - перенасичення російської ППО: Defense Express про ураження "Нептуном" і дронами складу боєприпасів у Ростовській області

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Стосовно того, що був застосований "Нептун", джерелом є Укрінформ, який з посиланням на власні джерела в СБУ вже повідомив деталі цієї операції. Під час операції був задіяний як мінімум один "Нептун" і певна кількість дронів, які запускали бійці СБУ. Там була класична операція під назвою "Перенаситити російську ППО", щоб вона відстрілялася по доволі дешевих дронах. І потім у таке створене "вікно" вже мав залетіти "Нептун" та уразити об'єкти, що розташовані у передмісті Ростова-на-Дону, який є важливим і промисловим, і логістичним, і військовим центром", - зауважив головний редактор Defense Express.

За його словами, за всією логікою у зоні Ростова-на-Дону мають бути потужні засоби російської ППО. Слід зазначити, що "Нептун" для цієї атаки мав подолати понад 170 км, якщо рахувати по прямій від лінії фронту, а в реальності маршрут був набагато складніший. Тобто "Нептун" мав спочатку подолати прифронтову ППО Російської Федерації, потім і тилову, і, безпосередньо, біля об'єкту неподалік Ростова-на-Дону.

"Попри це все "Нептун" виконав своє завдання - військовий об'єкт РФ був уражений. Щодо заводу, який називається ("Пластфактор" - ред.), не те, що він був ціллю, як пишуть російські опозиційні джерела, а річ у тому, що поряд з територією заводу є автотранспортне підприємство. А фокус у тому, і про це було відомо з 2022 року, і партизанський рух "Атеш" повідомляв, що ворог дуже активно використовує цивільний автотранспорт для доставки боєприпасів, озброєння до фронту. Тобто вони використовують цивільні фури з цивільними водіями, які таким чином і стають законними військовими цілями. Вочевидь на цьому підприємстві зберігалися, як зазначено у повідомленні від Укрінформу, боєприпаси, розвідувальні БПЛА. Туди був завданий успішний удар українською ракетою "Нептун" у взаємодії з іншими дронами", - прокоментував військовий експерт.

Олег Катков резюмував, що у цій операції реалізувався якісний комбінований удар по ворожому військовому об'єкту. Такі удари не вперше відбуваються, і можна згадати, що у жовтні 2024 року "Нептуном" був знищений склад з "шахедами" неподалік від Ейська Краснодарського краю, яких також там зберігали посеред села.