Акторка Джеймі Лі Кертіс пожертвувала $1 млн на допомогу постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі

Про це вона написала в instagram.

Зірка фільмів "Все завжди і водночас" і "Хелловін" Джеймі Лі Кертіс раніше зазначила, що її будинок не постраждав від пожежі, проте вся її вулиця знищена. Тепер вона повідомила, що задонатить $1 млн на допомогу жертвам лиха, оскільки всі наразі обʼєднуються, "щоб врятувати одне одного".

"Мій чоловік, я і наші діти пообіцяли виділити $1 млн з нашого сімейного фонду, щоб заснувати фонд підтримки нашого прекрасного міста та штату, а також чудових людей, які там живуть та люблять", — написала Кертіс.

Вона уточнила, що наразі обговорює це з губернатором Ньюсомом, мером Бассом та сенатором Шиффом, щоб дізнатися, "куди скерувати ці кошти для найбільшого ефекту".

Як пише Variety, Кертіс назвала стихійне лихо "неймовірно жахливим" і "справді страшною ситуацією".

"Як ви знаєте, місце, де я мешкаю, зараз палає. Все місто Пасифік-Палісейдс горить. Я прилетіла сюди вчора ввечері, я була в літаку, почала отримувати повідомлення, і це страшенно жахливо, люди. Це просто катастрофа у Південній Каліфорнії. Усе: ринок, на якому я роблю покупки, школи, до яких ходять мої діти. Багато, багато, багато друзів тепер втратили свої будинки. Тож це справді жахлива ситуація", - сказала вона.