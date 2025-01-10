Акторка Джеймі Лі Кертіс пожертвувала $1 млн на допомогу постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі
Володарка премій "Оскар", BAFTA та двох "Золотих глобусів" Джеймі Лі Кертіс перерахує $1 млн у фонд допомоги тим, хто постраждав унаслідок лісових пожеж у Каліфорнії
Про це вона написала в instagram.
Зірка фільмів "Все завжди і водночас" і "Хелловін" Джеймі Лі Кертіс раніше зазначила, що її будинок не постраждав від пожежі, проте вся її вулиця знищена. Тепер вона повідомила, що задонатить $1 млн на допомогу жертвам лиха, оскільки всі наразі обʼєднуються, "щоб врятувати одне одного".
"Мій чоловік, я і наші діти пообіцяли виділити $1 млн з нашого сімейного фонду, щоб заснувати фонд підтримки нашого прекрасного міста та штату, а також чудових людей, які там живуть та люблять", — написала Кертіс.
Вона уточнила, що наразі обговорює це з губернатором Ньюсомом, мером Бассом та сенатором Шиффом, щоб дізнатися, "куди скерувати ці кошти для найбільшого ефекту".
Як пише Variety, Кертіс назвала стихійне лихо "неймовірно жахливим" і "справді страшною ситуацією".
"Як ви знаєте, місце, де я мешкаю, зараз палає. Все місто Пасифік-Палісейдс горить. Я прилетіла сюди вчора ввечері, я була в літаку, почала отримувати повідомлення, і це страшенно жахливо, люди. Це просто катастрофа у Південній Каліфорнії. Усе: ринок, на якому я роблю покупки, школи, до яких ходять мої діти. Багато, багато, багато друзів тепер втратили свої будинки. Тож це справді жахлива ситуація", - сказала вона.
- У Каліфорнії вирують масштабні лісові пожежі: вогонь забрав життя щонайменше п'ятьох людей і знищив понад тисячу будівель. Локалізувати пожежу не вдається, частину містян закликали евакуюватися.
- Американська кіноакадемія відклала низку подій "Оскара-2025" через пожежі в Лос-Анджелесі.
- Понад 50 зірок втратили домівки через пожежі, серед них Марк Гемілл, Ентоні Хопкінс, Джон Гудмен.
- Українська співачка Міка Ньютон, яка живе у США, евакуювалась зі свого будинку через лісові пожежі в Каліфорнії.
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