Євангеліє 1811 року, унікальний сувій Тори, картини Куїнджі та Айвазовського: окупанти вивезли з музеїв Маріуполя понад 2 тис. експонатів

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



За попередніми даними, війська РФ підтвердили викрадення та вивезення на території тимчасово окупованого Донецька більше 2 тис. унікальних експонатів із маріупольських музеїв.

Зокрема мова йде про оригінальні роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

Крім того, росіяни вивезли стародавні ікони та унікальний рукописний сувій тори. А також виготовлене венеційською типографією для маріупольських греків Євангеліє 1811 року та більше 200 медалей з музею медальєрного мистецтва Харабета.

Маріупольська міськрада повідомляє про підготовку матеріалів до правоохоронних органів для початку кримінального провадження та звернення до Інтерполу.



Нагадаємо, що 27 квітня директорка Маріупольського краєзнавчого музею здала окупантам безцінні картини Куїнджі та Айвазовського

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