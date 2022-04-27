Директорка Маріупольського краєзнавчого музею здала окупантам безцінні картини Куїнджі та Айвазовського, - радник мера Маріуполя
У Маріуполі оригінальні шедеври видатних художників були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капустніковою, яка знала їх точне місце таємного зберігання та особисто передала все з рук в руки
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. В Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, які за попередньою інформацією були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капустніковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки", - написав Андрющенко.
Серед безцінних робіт:
- оригінали трьох картин Архипа Куїнджі "Червоний захід", "Осінь", "Ельбрус";
- оригінал картини І.К. Айвазовського "Біля берегів Кавказу";
- два оригінали картин Н.Н. Дубовського - "Море" і "Ніч на Балтійському морі";
- оригінал Г.О. Калмикова "А.І.Куїнджі";
- бюст Архипа Куїнджі роботи скульптора Беклемишева;
- три унікальні ікони: Ісус Христос Всетримач, Богоматір з Немовлям; Іоан Хреститель
Також Петро Андрющенко додав, що Наталія Капусникова приймає участь в "формуванні абсолютно брехливої інформації про знищення музею полком "Азов".
- Нагадаємо, у Маріуполі російські окупаційні війська займаються мародерством не лише цінностей мешканців, але й реліктів мистецтва та культури з музеїв міста, грабуючи архівні та культурні фонди
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