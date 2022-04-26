Окупанти розграбовують архівні та культурні фонди музеїв Маріуполя, щоб вивезти цінні речі в РФ, - радник мера

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти розграбовують архівний та культурний фонди маріупольських музеїв. Повідомляють про намір все вивезти в Донецьк, а потім після оцінювання «відправити найбільш цінні експонати на експозицію до Росії». Росія країна офіційного грабування. Лють. Просто лють", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, за ніч 26 квітня маріупольський завод "Азовсталь" зазнав 35 авіаударів, постраждали цивільні, бійці полку "Азов" надають їм допомогу

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