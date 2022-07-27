"Евертон" підписав конкурента для Миколенка
Англійський "Евертон" оголосив про трансфер лівого захисника Рубена Вінагре
Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".
"Спортінг" і "Евертон" домовились про оренду португальця Вінагре на один рік. Фінансові умови переходу не повідомляються. Лівий захисник буде головним конкурентом для Віталія Миколенка за місце в основі.
23-річний португалець виступатиме під 29-м номером. У минулому сезоні Рубен Вінагре зіграв 18 матчів і віддав 2 асисти.
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