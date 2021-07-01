Євро-2020: Лідер команди Шевченка потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу

Про це повідомляє WhoScored.

Зінченко був визнаний найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу Євро проти Швеції, яку українці перемогли 2:1. Хавбек в цій зустрічі забив гол і віддав результативну передачу.

Символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2020:

Тібо Куртуа (Бельгія, 7,8), Сесар Аспілікуета (Іспанія, 8,1), Франческо Ачербі (Італія, 7,9), Томаш Калас (Чехія, 7,9), Леонардо Спінаццола (Італія, 7,9), Ферран Торрес (Іспанія, 9,1), Поль Погба (Франція, 9,0), Томаш Голеш (Чехія, 8,9), Олександр Зінченко (Україна, 9,0), Каспер Дольберг (Данія, 8,8), Харіс Сеферович (Швейцарія, 8,5).

Загалом на Євро-2020 24-річний Зінченко зіграв 4 матча, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

У чвертьфіналі збірна України зіграє проти Англії, матч відбудеться 3 липня у Римі на "Стадіо Олімпіко".





Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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