Євро-2020: результати всіх матчів п'ятниці
У п'ятницю, 2 липня, були зіграні два чвертьфінальні матчі Євро-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2020
Чвертьфінал
2 липня
Бельгія - Італія 1:2
Голи: Лукаку, 45+2 (пен.) - Барелла, 31, Інсіньє, 44
Швейцарія - Іспанія 1:1 (серія пенальті 1:3 )
Голи: Закарія, 8 (авт.) - Шакірі, 68
Вилучення: Фройлер, 77
- 2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.
- В іншому матчі чвертьфіналу Євро-2020 збірна Італії перемогла Бельгію.
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