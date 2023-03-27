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Євро-2024: Ротань назвав ключову причину поразки України від Англії

27 березня, 2023 понедiлок
07:53
Спорт Руслан Ротань, Англія - Україна

Тренер збірної України Руслан Ротань заявив, що запорукою поразки у матчі відбору Євро-2024 від Англії стали два пропущених голи наприкінці першого тайму

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

За словами Ротаня, збірна України могла б сподіватися у Лондоні на позитивний результат, якби двічі не пропустила від Англії наприкінці першого тайму. 

"Я вважаю, ми трішки недотерпіли під кінець першого тайму. Коли пропускаєш голи "в роздягальню", то треба психологічно перелаштовуватися. Коли суперники рахунок подвоюють, то це стає складним завданням для нашої команди, бо ми розуміємо, проти кого граємо. Ми грали проти Англії, сильної команди, майстерність якої на дуже високому рівні. Можу сказати, що хлопці заслуговують більшого. У нас дуже добра команда, їй потрібен час, ви побачите, що цей колектив здатний на набагато більше", - розповів Ротань після поразки з рахунком 0:2.  

Він додав, що також далося взнаки, що для збірної України гра проти Англії була першою з вересня 2022 року. 

"Дуже важко дається перший матч після такої паузи. Зараз ми трішки омолоджуємося, і цей баланс у майбутньому дасть результат і зробить гарну команду. Перша гра проти сильного суперника показала, що майбутнє в цієї команди є", - сказав Ротань. 

Він також пояснив, чому не випустив Віктора Циганкова, який перебуває у хорошій формі в стартовому складі.  

"Коли матч закінчується з таким результатом, то можна після нього багато чого казати й виправдовуватися. Але перед грою ми маємо план. Ми прекрасно розуміли, що перший тайм для нас буде дуже тяжким, збірна Англії буде активно пресувати, накривати, давати мало часу на роботу з м’ячем. Нам потрібно було просто витримати цей тиск, добре контролювати м’яч. На другий тайм була ідея, що Циганков, який перебуває в прекрасній формі, зможе зробити результат своїми успішними діями. На жаль, плани не зійшлися. Тому можна по-різному це оцінювати, але це було моє рішення", - підсумував Ротань. 

футбол
Збірна України
Руслан Ротань
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