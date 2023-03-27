Євро-2024: Італія здолала Мальту, Казахстан шокував Данію, результати усіх матчів 26 березня
26 березня у кваліфікації Євро-2024 Казахстан сенсаційно переміг Данію, а Італія переграла Мальту в грі суперників збірної України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 2-й тур
26 березня
Група C
Англія - Україна 2:0
Голи: Кейн, 37, Сака, 40
Мальта - Італія 0:2
Голи: Ретегі, 15, Пессіна, 27
Група H
Казахстан - Данія 3:2
Голи: Зайнутдінов, 73, Тагиберген, 86, Аймбетов, 89 - Гейлунд, 21, 35
Вилучення: Аймбетов, 90+6
Словенія - Сан-Марино 2:0
Голи: Шешко, 56, Ді Майо 60 (авт.)
Північна Ірландія - Фінляндія 0:1
Гол: Каллман, 28
Група J
Ліхтенштейн - Ісландія 0:7
Голи: Олафссон, 3, Гаральдссон, 38, Гунарссон, 48, 68, 73, Гудйонсен, 85, Еллертссон, 87
Люксембург - Португалія 0:6
Голи: Роналду, 9, 31, Жоау Фелікс, 15, Бернарду Сілва, 18, Отавіу, 77, Луау, 88
Нереалізований пенальті: Леау, 85
Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:0
Гол: Мак, 13, Гараслін, 40
- 26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України поступилася у Лондоні Англії - 0:2.
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