Євро-2024: розклад відбіркових матчів 24 березня
У п'ятницю, 24 березня, будуть зіграні ще 8 матчів першого туру кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.
Транслятором усіх матчів відбору Євро-2024 є медіасервіс Megogo.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
24 березня
19:00 Болгарія - Чорногорія (Група G)
21:45 Гібралтар - Греція (Група B)
21:45 Молдова - Фарерські острови (Група E)
21:45 Сербія - Литва (Група G)
21:45 Австрія - Азербайджан (Група F)
21:45 Швеція - Бельгія (Група F)
21:45 Чехія - Польща (Група E)
21:45 Франція - Нідерланди (Група B)
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