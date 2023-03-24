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Євро-2024: розклад відбіркових матчів 24 березня

24 березня, 2023 п'ятниця
05:30
Спорт Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе та Тео Ернандес (зліва - направо)

У п'ятницю, 24 березня, будуть зіграні ще 8 матчів першого туру кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

Транслятором усіх матчів відбору Євро-2024 є медіасервіс Megogo.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

24 березня

19:00 Болгарія - Чорногорія (Група G)

21:45 Гібралтар - Греція (Група B)

21:45 Молдова - Фарерські острови (Група E)

21:45 Сербія - Литва (Група G)

21:45 Австрія - Азербайджан (Група F)

21:45 Швеція - Бельгія (Група F)

21:45 Чехія - Польща (Група E)

21:45 Франція - Нідерланди (Група B)

футбол
Збірна України
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