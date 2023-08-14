Євро-2024: Тренер збірної Італії подав у відставку перед матчем з Україною
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні подав у відставку перед відбірковими матчами Євро-2024 проти Північної Македонії та України
Про це повідомляє Федерація футболу Італії.
Про причини звільнення Манчіні офіційно не повідомляється. За інформацією італійських ЗМІ, тренер залишив команду через розбіжності з керівництвом федерації.
Наразі збірній Італії шукають нового очільника, ім'я якого пообіцяли оприлюднити найближчим часом.
Збірна Італії у кваліфікації Євро-2024 грає в одній групі з Україною та з 3 очками після двох матчів йде в турнірній таблиці третьою. Лідирує з 12 пунктами Англія, друга з 6 балами Україна. Північна Македонія має 3 очка, а Мальта - 0.
Італія наступний матч зіграє 9 вересня у гостях проти Північної Македонії, а 12 вересня прийматиме Україну.
Кар'єра Роберто Манчіні
58-річний Манчіні також тренував італійські "Фіорентину", "Лаціо", "Інтер", англійський "Манчестер Сіті", турецький "Галатасарай" та російський "Зеніт". Він тричі приводив свої клуби до перемоги в чемпіонаті Італії та вигравав з "Ман Сіті" англійську Прем'єр-лігу.
Роберто Манчіні очолював збірну Італії з 2018 року. Він привів команду до перемоги у Євро-2020 та вивів до фіналу Ліги націй-2023, де італійці поступилися іспанцям. Проте, Італія не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022.
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