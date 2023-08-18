Про це повідомляє Федерація футболу Італії.

У федерації заявили, що досягли зі Спаллетті домовленості. Він обійме посаду з 1 вересня та буде представлений у ролі нового тренера перед відбірковими матчами проти Північної Македонії (9 вересня) та України (12 вересня).

Збірна Італії з 3 очками після двох матчів йде в турнірній таблиці третьою. Лідирує з 12 пунктами Англія, друга з 6 балами Україна. Північна Македонія має 3 очка, а Мальта - 0.

Хто такий Лучано Спаллетті

Останнім місцем роботи 64-річного Спаллетті був "Наполі", який він у минулому сезоні привів до перемоги в чемпіонаті Італії. Також він тренував італійські "Емполі", "Сампдорію", "Венецію", "Удінезе", "Анкону", "Ромі", "Інтер" та російський "Зеніт". Навесні 2023 року італієць привітав клуб із Санкт-Петербурга з перемогою у російському чемпіонаті.

Кар'єра Роберто Манчіні

58-річний Манчіні також тренував італійські "Фіорентину", "Лаціо", "Інтер", англійський "Манчестер Сіті", турецький "Галатасарай" та російський "Зеніт". Він тричі приводив свої клуби до перемоги в чемпіонаті Італії та вигравав з "Ман Сіті" англійську Прем'єр-лігу.

Роберто Манчіні очолював збірну Італії з 2018 року. Він привів команду до перемоги у Євро-2020 та вивів до фіналу Ліги націй-2023, де італійці поступилися іспанцям. Проте, Італія не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022.