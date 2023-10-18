Єврокомісія надала Україні рекомендації стосовно безвізу

Текст документа оприлюднений на сайті комісії.

Він містить рекомендації для країн-сусідів ЄС, у тому числі - для України.

"В цілому Україна продовжує виконувати вимоги для візової лібералізації та вживає заходи для вирішення деяких попередніх рекомендацій Європейської Комісії. Разом з цим, потрібні подальші зусилля, наскільки це є можливим у поточному контексті", - зазначається у документі.

Рекомендації для України складаються з трьох головних пунктів.

Перший стосується адаптації візової політики України щодо країн, громадяни яких потребують віз, особливо стосовно тих країн, які є джерелом походження нелегальної міграції або безпекових ризиків для ЄС.

Україна має безвізовий режим з 15-ма країнами, що включені до переліку ЄС як такі, що потребують візи для подорожей до ЄС. Зокрема, йдеться про Вірменію, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Еквадор, Казахстан, Кувейт, Киргизстан, Монголію, Оман, Катар, Саудівську Аравію, Таджикистан, Туреччину та Узбекистан. У Єврокомісії додали, що з боку України у 2022 році не спостерігалося жодного прогресу у приєднанні до візової політики ЄС щодо цих країн.

По-друге, Україні рекомендують продовжити зусилля у боротьбі проти організованої злочинності щодо контрабанди вогнепальної зброї та наркотиків, попри виклики, які постають у зв’язку із війною.

"Потенційне збільшення контрабанди вогнепальної зброї є предметом занепокоєння для ЄС та для України. В лютому 2023 року, ЄС розпочав імплементацію переліку дій з упередження поширення вогнепальної та стрілецької зброї на тлі диверсифікації такої зброї в контексті агресивної війни Росії проти України. Особлива увага приділяється повному застосуванню заходів безпеки на кордонах для виявлення контрабанди вогнепальної зброї", - йдеться у документі.

Третім пунктом рекомендацій Європейської Комісії для продовження дії безвізового режиму з ЄС є продовження зусиль у боротьбі з корупцією, включаючи ухвалення плану дій з реалізації Стратегії повернення злочинних активів на 2023-2025 роки та доповнення законодавства щодо діяльності АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів) щодо управління вилученими активами.

"Після того, як Україна у червні 2022 року отримала статус кандидата на входження до ЄС, українська влада розпочала широку реформу усього правового сектору, яка триває. Зокрема, доповідь констатує, що, попри ускладнення в реалізації реформ, що пов’язані із війною, Україна досягає прогресу у реалізації тематичних Планів дій, зокрема, щодо боротьби проти контрабанди наркотиків та проти організованої злочинності", - підсумували у Єврокомісії.