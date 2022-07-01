Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твітері.

"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні €1 млрд. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни", - пише фон дер Ляєн.

Вона також запевнила, що Євросоюз продовжить надавати Україні допомогу. Крім того, ЄС буде підтримувати відбудову країни в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС. За його словами президента України Володимира Зеленського, українська держава тепер не повинна втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом, щоб попри війну та всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства.

А 1 липня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з промовою у Верховній Раді України та наголосила, що Європа стоятиме за Україну стільки, скільки буде треба