Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно, - Урсула фон дер Ляєн виступила в Раді
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для максимізації впливу інвестицій у відновлення України потрібне їх поєднання з новою хвилею реформ.
Про це вона сказала під час виступу в українському парламенті.
"Ви боронитеся дуже сміливо. Європа стоятиме за Україну стільки, скільки буде треба. Ми не заспокоїмося, поки ви не переможете ворога", - заявила вона.
Президентка Єврокомісії також подякувала президентові Володимиру Зеленському за можливість виступити у Раді й нагадала, що наступного понеділка разом із президентом Зеленським та прем’єр-міністром Шмигалем вона візьме участь у конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.
"Ваш європейський шлях і відбудова країни будуть йти поруч. Україна буде в лідерах. Потрібні будуть великі інвестиції. Але щоб максимізувати їх вплив і зміцнити довіру бізнесу, інвестиції потрібно буде поєднати з новою хвилею реформ" - заявила фон дер Ляєн.
Вона відзначила, що чималого прогресу вже вдалося досягти.
"Візьміть боротьбу з корупцією. Ви створили разючу антикорупційну машину. Але зараз цим установам потрібні зуби і потрібні люди на керівних посадах. Якнайшвидше мають бути призначені новий керівник САП та новий директор Національного антикорупційного бюро України" - сказала вона
Разом з цим вона нагадала про реформу Конституційного суду, необхідність прийняти законодавство щодо процедур відбору суддів, потребу зменшити надмірний вплив олігархів на економіку, а також прийняти закон про ЗМІ, який приведе українське законодавство у відповідність із чинними стандартами ЄС.
- 23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС. За його словами президента України Володимира Зеленського, українська держава тепер не повинна втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом, щоб попри війну та всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства.
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