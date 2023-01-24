Єврокомісія розробила план для повернення нелегальних мігрантів із ЄС додому

Про це повідомило видання Euronews.

За даними Єврокомісії, лише 21% мігрантів, які нелегально потрапляють до ЄС, повертаються додому, навіть якщо отримують негативне рішення щодо їхнього прохання про притулок від держави-члена ЄС.

"Необхідно, щоб одразу після держави-члени ЄС робили запит на реадмісію для цієї країни. Тоді ми зможемо виконати рішення і фактично відправити цих людей назад до країни походження. Ось чому так важливо, щоб ми працювали разом. Країни-члени не можуть вирішити це поодинці, але і Європейська комісія не може вирішити її поодинці", – сказала Йоханссон журналістам у вівторок.

Водночас директорки Європейської ради у справах біженців та вигнанців Кетрін Вуллард вважає, що для розв'язання проблеми нелегальних мігрантів існують й інші рішення. Одне з них – розширення каналів легальної міграції, які фактично скорочувалися в Європі протягом останніх 20 років.

"Це люди, які можуть захотіти приїхати до Європи, щоб знайти роботу, і водночас Європа потребує працівників", – зауважує вона.

5 січня стало відомо, що кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення до 3 січня, сягнула 7 915 287 осіб.