Про це він сказав у зверненні до учасників Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

Зеленський запропонував інвесторам розглянути два плани співпраці з Україною – короткостроковий і довгостроковий.

Першим інструментом короткострокової перспективи він назвав UNITED24 – спеціальну фандрейзингову платформу, за допомогою якої акумулюють кошти для відновлення життя в Україні після бойових дій: розмінування, купівля обладнання для лікарень, гуманітарна підтримка тощо.

"Другий інструмент – це військові облігації України. Навіть зараз, у час повномасштабної війни, ми демонструємо абсолютно сумлінне обслуговування нашого боргу. Отже, військові бонди – це інструмент для вас, щоб і підтримати нас у боротьбі за свободу, і щоб заробити. Заробити вам", – додав президент України.

Щодо можливостей довгострокової співпраці Зеленський назвав пʼять основних: "Європа, IT, агро, "зелена" енергетика, локалізація виробництва".

Зокрема, він наголосив, що Україна має безмитний доступ до всього ринку ЄС і працює над тим, щоб мати такий самий доступ до ринків держав Великої сімки. Окрім того, нагадав, що українські фахівці є одними з найкращих у Європі, а рівень цифровізації в країні дає простоту та прозорість "будь-яким відносинам між людиною та державою, між компанією та державою".

Говорячи про IT-сектор, Зеленський зауважив, що в Україні він користується сприятливим спеціальним законодавчим режимом "Дія Сіті", та запропонував переносити штаб-квартири IT-компаній до України, утворювати тут центри спільного обслуговування та R&D-центри.

Щодо вітчизняного аграрного сектору Зеленський наголосив, що він має глобальне значення та є ключовим для ринків десятків країн. Відтак запропонував інвесторам розвивати переробку в Україні.

Президент України згадав про індустріальні парки, які діють в Україні, дають "особливі можливості для розміщення будь-яких виробничих підприємств" і мають потенціал у різних галузях – від аерокосмічної до деревообробки.

Щодо природних ресурси України (від природного газу до літієвих руд) і "зеленої" енергетики Зеленський зауважив, що це є "гарантією майбутньої енергетичної безпеки Європи, коли ми замістимо Росію з її брудним викопним паливом".

Водночас президент України зазначив, що вкладати в Україну варто араз, не чекаючи, поки завершиться війна.

"Ми переможемо в цій війні. І, співпрацюючи з вами, – швидше. Політична історія завжди йде поряд з економічною історією, і коли можливий успіх – він буває тільки спільний – і на державному рівні, і на бізнесовому рівні. Ми пропонуємо вам саме такий успіх", – додав він.

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