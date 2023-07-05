Про це пише Reuters.

Зазначається, що рішення Китаю щодо галію та германію є відповіддю на недавні експортні обмеження, введені проти нього США та їх союзниками, спрямовані на уповільнення його технологічного та військового прогресу.

"Якою мірою це матиме наслідки для європейської та нідерландської економіки, залежатиме від того, як це здійснить Китай. Враховуючи повноваження, які Європейський Союз має в торговельній політиці, перш за все ЄС має звернутися до Китаю щодо цих заходів" - йдеться в заяві МЗС Нідерландів.