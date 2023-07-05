Європа має відреагувати на нові експортні обмеження Китаю, - МЗС Нідерландів
Європейський Союз має відреагувати на нові правила, запроваджені Китаєм, які вимагають ліцензії на експорт деяких металів, які широко використовуються у виробництві напівпровідників
Про це пише Reuters.
Зазначається, що рішення Китаю щодо галію та германію є відповіддю на недавні експортні обмеження, введені проти нього США та їх союзниками, спрямовані на уповільнення його технологічного та військового прогресу.
"Якою мірою це матиме наслідки для європейської та нідерландської економіки, залежатиме від того, як це здійснить Китай. Враховуючи повноваження, які Європейський Союз має в торговельній політиці, перш за все ЄС має звернутися до Китаю щодо цих заходів" - йдеться в заяві МЗС Нідерландів.
- 4 липня стало відомо, що Китай контролюватиме експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем.
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