Європа сама винна у міграційній кризі на межі з Білоруссю, - Путін

З такою заявою він виступив під час спілкування з пропагандистом Павло Зарубіним ("Росія - 1"), більша частина якого була присвячена питанню мігрантів у Білорусі, розповідає Еспресо.TV.



Тоді як Білорусь, а тим більше Росія, "тут ні до чого", наголосив президент країни-агресора.



"Білорусь є першовідкривачем цих проблем чи що? Ні, це причини, створені самими країнами Заходу, європейськими країнами. Вони мають і політичний, і військовий, і економічний характер. Військовий, бо всі брали участь, скажімо, в операціях в Іраку, а зараз там дуже багато курдів із Іраку; і в Афганістані двадцять років воювали, і зараз більше й більше там афганців. Білорусь тут ні до чого.



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Мігранти йшли іншими каналами. І те, що вони пішли зараз через Білорусь - тут нічого дивного немає, бо Білорусь, як мені пояснив Олександр Григорович Лукашенко, має безвізовий в'їзд у країну з країн утечі", - виклав своє бачення Путін.



А в Європі натомість, особливо в Німеччині, як зазначив правитель РФ, "платять і на дорослих, і на дітей, і безкоштовне навчання, і як правило медичне обслуговування безкоштовне".





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