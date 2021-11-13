Європа сама винна у міграційній кризі на межі з Білоруссю, - Путін
Керівник Російської Федерації звинуватив країни Європейською Союзу в тому, що це вони передусім, на його думку, несуть відповідальність за події на кордонах Білорусі з членами ЄС Польщею, Литвою та Латвією
З такою заявою він виступив під час спілкування з пропагандистом Павло Зарубіним ("Росія - 1"), більша частина якого була присвячена питанню мігрантів у Білорусі, розповідає Еспресо.TV.
Тоді як Білорусь, а тим більше Росія, "тут ні до чого", наголосив президент країни-агресора.
"Білорусь є першовідкривачем цих проблем чи що? Ні, це причини, створені самими країнами Заходу, європейськими країнами. Вони мають і політичний, і військовий, і економічний характер. Військовий, бо всі брали участь, скажімо, в операціях в Іраку, а зараз там дуже багато курдів із Іраку; і в Афганістані двадцять років воювали, і зараз більше й більше там афганців. Білорусь тут ні до чого.
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Мігранти йшли іншими каналами. І те, що вони пішли зараз через Білорусь - тут нічого дивного немає, бо Білорусь, як мені пояснив Олександр Григорович Лукашенко, має безвізовий в'їзд у країну з країн утечі", - виклав своє бачення Путін.
А в Європі натомість, особливо в Німеччині, як зазначив правитель РФ, "платять і на дорослих, і на дітей, і безкоштовне навчання, і як правило медичне обслуговування безкоштовне".
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