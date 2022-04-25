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Європа відновить закупівлю нафти у ОАЕ, щоб замінити поставки з РФ, - Reuters

25 квітня, 2022 понедiлок
13:41
Економіка нафтовий танкер Пегас

Європейський Союз відновить закупівлю нафти у Обʼєднаних Арабських Еміратів, щоб замінити поставки з Росії

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми даними, судовий підрозділ французької нафтогазової компанії TotalEnergies (TTEF.PA) тимчасово зафрахтував танкер для завантаження нафти з Абу-Дабі на початку травня в Європу. Згідно з повідомленням трейдерів, це стало першим подібним вантажем за два роки.

Згідно зі звітом, судноплавна компанія TotalEnergies CSSSA зафрахтувала танкер Moscow Spirit для завантаження 1 млн барелів сирої нафти Murban для Великобританії з порту Джебель-Дханна в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За даними аналітичної фінансової компанії Refinitiv Eikon, востаннє нафта Das з Абу-Дабі була завантажена для Італії у травні 2020 року.

Арбітражне вікно для відправлення близькосхідної нафти в Європу відкрилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Крім того, очікується, що ще більше вантажів нафти з Абу-Дабі - Murban, Das і Upper Zakum - попрямують в Європу в найближчі місяці.
Вони стануть заміною російської продукції, оскільки Європейський Союз перебуває на стадії підготовки додаткового пакету нафтових санкцій проти Росії.
 

  • Нагадаємо, що 23 квітня Європейський Союз та США обговорили три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ
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