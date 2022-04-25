Європа відновить закупівлю нафти у ОАЕ, щоб замінити поставки з РФ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



За попередніми даними, судовий підрозділ французької нафтогазової компанії TotalEnergies (TTEF.PA) тимчасово зафрахтував танкер для завантаження нафти з Абу-Дабі на початку травня в Європу. Згідно з повідомленням трейдерів, це стало першим подібним вантажем за два роки.



Згідно зі звітом, судноплавна компанія TotalEnergies CSSSA зафрахтувала танкер Moscow Spirit для завантаження 1 млн барелів сирої нафти Murban для Великобританії з порту Джебель-Дханна в Об'єднаних Арабських Еміратах.



За даними аналітичної фінансової компанії Refinitiv Eikon, востаннє нафта Das з Абу-Дабі була завантажена для Італії у травні 2020 року.



Арбітражне вікно для відправлення близькосхідної нафти в Європу відкрилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.



Крім того, очікується, що ще більше вантажів нафти з Абу-Дабі - Murban, Das і Upper Zakum - попрямують в Європу в найближчі місяці.

Вони стануть заміною російської продукції, оскільки Європейський Союз перебуває на стадії підготовки додаткового пакету нафтових санкцій проти Росії.



Нагадаємо, що 23 квітня Європейський Союз та США обговорили три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ