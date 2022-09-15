Європарламент надасть Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Ціль цієї макрофінансової позики - допомогти Україні покрити гострі потреби у фінансуванні, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

Виділення допомоги своїми голосами підтримали 534 депутати Європарламенту. Ще 30 були проти, а 26 - утрималися.

Макроекономічна допомога в розмірі 5 млрд євро є частиною пакету допомоги у 9 млрд євро. Його вирішили надати ще в травні 2022-го. Дотепер Україні з нього виплатили лише 1 млрд євро.

Цю макрофінансову допомогу надають Києву в кредит строком погашення на 25 років і без відсотків.

9 вересня Рада Європи схвалила надання Україні макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро.