Європарламент надасть Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги
Європарламент затвердив надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. Вона є частиною пакету допомоги у 9 млрд євро
Про це повідомила пресслужба парламенту.
Ціль цієї макрофінансової позики - допомогти Україні покрити гострі потреби у фінансуванні, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.
Виділення допомоги своїми голосами підтримали 534 депутати Європарламенту. Ще 30 були проти, а 26 - утрималися.
Макроекономічна допомога в розмірі 5 млрд євро є частиною пакету допомоги у 9 млрд євро. Його вирішили надати ще в травні 2022-го. Дотепер Україні з нього виплатили лише 1 млрд євро.
Цю макрофінансову допомогу надають Києву в кредит строком погашення на 25 років і без відсотків.
- 9 вересня Рада Європи схвалила надання Україні макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро.
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